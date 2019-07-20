القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عمران لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن القيادي في "أنصار الله" المنتمي إلى قبيلة الغولة مجاهد قشيرة، أقدم على قتل رئيس فرع الأمن السياسي في المحافظة العميد محمد الشتوي، أحد وجهاء قبيلة سفيان، على خلفية اشتباكات بين القبيلتين اندلعت مساء الجمعة.

وأضاف أن الاشتباكات أدت أيضاً إلى مقتل 9 وإصابة 6 آخرين، من قبيلة سفيان.

وبحسب المصدر، فقد اقتحم مسلحو قبيلة سفيان منزل القيادي قشيرة وقاموا بقتله.

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 شخصا في محافظة عمران اليمنية بينهم قائد أمني باشتباكات قبلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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