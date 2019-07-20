الإمارات تسعى لزراعة نخيل على المريخ

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وفقًا لمركز الفضاء محمد بن راشد، يهدف المشروع إلى دراسة قدرة البذور على امتصاص الماء في ظروف انعدام الوزن، بالإضافة إلى تقييم إمكانات زراعة أشجار النخيل عند انتقال الإنسان إلى المريخ، حيث ستقضي البذور شهرين في الفضاء وبعد ذلك سيتم زرعها على الأرض، وفق موقع "The National".
وأعلنت الإمارات، في وقت سابق، عن عزمها بناء مستوطنة بشرية على سطح المريخ بحلول عام 2117. ويتم الآن بناء مدينة علمية في دبي "Mars Scientific City"، حيث سيتم إعادة تهيئة الظروف القريبة من ظروف المريخ.
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