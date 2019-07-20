شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ثلاثة إرهابيين فى قصف للتحالف الدولى بكركوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات الأمنية العراقية مقتل ثلاثة إرهابيين خلال قصف وكر لهم فى محافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت السلطات فى بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم السبت، إنه استنادا لمعلومات دقيقة من مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات فى وادى الكرحة بمحافظة كركوك قتل ٣ إرهابيين داخل وكر لهم استهدفه طيران التحالف الدولي.

وأضافت أن القوة المنفذة للعملية بالإشتراك مع قوة من الشرطة الاتحادية عثرت فى وادى أبو خناجر على بندقيتين من طراز كلاشنكوف و٥ رمانات يدوية .