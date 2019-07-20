واشنطن تصدر تحذيرًا بحريًا للسفن التي تعبر مضيق هرمز

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
أصدرت السلطات الأمريكية، السبت، تحذيرًا بحريًا للسفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات مع إيران.
وذكرت شبكة "سي إن إن" المحلية، أن الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية أصدرت تحذيرًا بحريًا للسفن التي تمر عبر مضيق هرمز.
وقالت الإدارة البحرية إن "سفينتين تحملان علم المملكة المتحدة وليبيريا تعرضتا للمضايقة وربما احتجازهما من قبل أفراد الجيش الإيراني في المواقع المبلغ عنها، وقد تم تأكيد هذه التقارير".
وأضافت "توخوا الحذر عند عبور هذه المنطقة".
واعتبرت الإدارة البحرية أن "إيران تشكل تهديدات للشحن البحري الأمريكي والدولي في الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر".
وتصاعد التوتر مؤخرًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، على خلفية استهداف طهران لسفن ومنشآت نفطية، وهو ما تنفيه الأخيرة.
والسبت، أعلن وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، أن احتجاز بلاده لناقلة نفط بريطانية الجمعة جاء وفقًا لقانون الملاحة، داعيا إلى "تجنب تصعيد التوتر".
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