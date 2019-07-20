القاهرة: تعليق رحلات الخطوط البريطانية يعود لشأن داخلي بالشركة

القاهرة/ الخليج 365

قالت سلطات مطار القاهرة الدولي، السبت، إن قرار الخطوط الجوية البريطانية بشأن تعليق رحلاتها إلى البلاد يتعلق بـ"شأن داخلي" في الشركة.

جاء ذلك ردا على إعلان الخطوط البريطانية، في وقت سابق السبت، تعليق رحلاتها إلى القاهرة، لمدة 7 أيام كـ"إجراء احترازي".

وقال أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي: لم نتلق إخطارا من الخطوط البريطانية بشأن تعليق رحلاتها إلى القاهرة.

وأضاف وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" المصرية (خاصة) أن الخطوط البريطانية لم تبلغنا بأي ملاحظات حول قواعد الأمن والسلامة في المطار.

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وأشار إلى أن قرار الخطوط البريطانية بتعليق الرحلات إلى القاهرة لمدة 7 أيام يتعلق بشأن داخلي في الشركة.

وفي وقت سابق السبت، أفادت وسائل إعلام بريطانية، منها قناة "سكاي نيوز" أن مسافرين على متن رحلة تابعة للخطوط البريطانية من مطار هيثرو في لندن إلى مطار القاهرة، أُبلغوا بشكل مفاجئ أن رحلتهم أُلغيت.

وأوضحت القناة أنه تم تسليم المسافرين بيانا من الشركة جاء فيه: "نأسف لإبلاغكم بأن رحلتكم من هيثرو في لندن إلى القاهرة تم إلغاؤها"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان: "نراجع باستمرار إجراءاتنا الأمنية في كل المطارات حول العالم، وقد علقنا رحلاتنا إلى القاهرة لمدة 7 أيام كإجراء احترازي، يسمح لنا بتقييم الوضع أكثر".

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