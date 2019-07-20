اندلاع #حريق في مستودعين بـ #المدينة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أخمد الدفاع المدني في المدينة المنورة، مساء اليوم السبت، حريقًا اندلع في مستودعين.
وأكد الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات، كما نشر صورًا تبين عملية مكافحة الحادث والسيطرة عليه.
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