شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم دنماركيون.. تفاصيل إنقاذ 6 أشخاص في صحراء الربع الخالي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، تفاصيل إنقاذ 6 أشخاص في صحراء الربع الخالي بينهم دنماركيون.

وقال القريني، إن الدوريات البرية التابعة لمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي تمكّنت، مساء أمس (الجمعة) من إنقـاذ 6 أشخاص، وهم 3 دنماركيين وسعوديان اثنان، وكندي، وذلك بعد تعلّق مركبتين كانوا يستقلونها بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي.

وأشار إلى أن مركز تنسيق البحث والإنقـاذ بالدمام (DMRCC) تلقى بلاغاً من مواطن يفيد بتعلق سيارتين بالرمال يستقلهما ستة أشخاص غرب مركز الإمداد والإسناد بنحو 84 كم بالربع الخالي، وعلى الفور تم التواصل مع الأشخاص، وتحديد موقعهم.

وانطلقت دوريات حرس الحدود بمركز الإمداد والإسناد بالربع الخالي نحو موقعهم، لتقديم العون والمساعدة اللازمة لهم، والاطمئنان على وضعهم الصحي، وجرى تخـليص المركبتين العالقتين بالرمال، ليتمكنوا من مواصلة رحلتهم.

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وأكد متحدث حرس الحدود، أن من مهام مركز الإمداد والإسناد التابع لحرس الحدود المساهمة في تكثيف التواجد الأمني والمشاركة في تنفيذ عمليات البحث والإنقـاذ والإسعاف في منطقة الربع الخالي.

وأهاب بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتّباع الأنظمة والتعليمات وتوخّي الحـذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طـوارئ حرس الحدود (994) لتقديم المساعدة اللازمة.