حماس: البحرين تصطف بشكل صارخ مع "إسرائيل"

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وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "تصريحات آل خليفة التي ادعى فيها أن حماس هي التي "تعيق" تحقيق السلام في المنطقة، "تعارض كل الحقائق والوقائع على الأرض".
وشدد "قاسم" على أن تصريحات الوزير البحريني هي"محاولة لتقديم صك براءة للاحتلال عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن "كل الهرولة تجاه الاحتلال لن تغيّر الحقائق التاريخية التي تثبت أنه أساس الإجرام والاضطراب في المنطقة".
في سياق آخر، استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، لقاء وزير الخارجية البحريني مع مسؤولين إسرائيليين في واشنطن، والزيارات المتبادلة بين مسؤولي إسرائيل ودولة الإمارات.
يذكر أن وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، التقى الأربعاء الماضي بوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال حفل استقبال أقامته الخارجية الأميركية، على هامش اجتماع دولي بشأن حرية الأديان في واشنطن.
وقال الإعلامي الإسرائيلي، باراك رافيد، المذيع والمحلل السياسي في القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الخميس، إن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، أجرى مقابلة علنية قصيرة ونادرة أمس مع وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في حفل استقبال أقامته وزارة الخارجية.
© AP Photo / Andrew Caballero-Reynolds
يأتي ذلك بعد عدة أسابيع من انعقاد ورشة البحرين حول الجزء الاقتصادي من خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية لإدارة ترامب.
ووافقت البحرين على السماح لرجال الأعمال والصحفيين الإسرائيليين بالحضور.
ورحب جيسون غرينبلات، المبعوث الخاص للبيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، بالاجتماع القصير في تغريدة وكتب "تقدم رائع في واشنطن هذا الأسبوع لإسرائيل والبحرين والمنطقة".
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