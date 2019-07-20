ترامب يسمح لوسطاء وأصدقاء بالتفاوض مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سمح للسيناتور الجمهوري راند بول بالتفاوض مع إيران بهدف تهدئة حدة التوتر في الخليج، وأبدى استعداده لتكليف وسطاء آخرين بالاتصال بطهران.
وقال ترامب في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، الجمعة: "راند صديقي وقد سألني عما إذا كان باستطاعته الانخراط (في مفاوضات مع إيران)، وأجبت بنعم".
وأضاف: "إذا طلب مني أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الانخراط في ذلك، ربما سأقول أيضا نعم، وذلك استنادا إلى شخصياتهم".
وتابع: "لدي كثير من الأشخاص ينخرطون في هذه المسألة، وستعمل إيران بشكل جيد للغاية".
والأربعاء، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، أن بول اقترح عقد لقاء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، وأن ترامب وافق على ذلك.
لكن الرئيس الأمريكي قال للصحفيين الخميس، إنه لم يوافق بعد على طلب "صديقه بول" المساعدة في تهدئة التوتر مع إيران وقال: "سوف أستمع له، لكنني لم أكلفه... وإذا كانت لديه بعض الأفكار سأستمع لها".
المصدر:الأناضول
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.