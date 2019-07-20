توقيف مشتبه به ثان على صلة بهجوم أربيل

إسطنبول / إدريس أوكودوجو / الخليج 365
أعلنت السلطات المحلية في أربيل العراقية، السبت، إلقاء القبض على شخص قدم المساعدة للمدعو "مظلوم داغ" المشتبه به الرئيسي في هجوم أسفر عن استشهاد موظف بالقنصلية التركية.
وذكر بيان صادر عن مديرية أمن أربيل أن قوات الأمن أوقفت المدعو محمد بيسكسيز واسمه الحركي ديجوار مامند يوسف، دون الافصاح عن مزيد من المعلومات.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت سلطات المحلية في أربيل إلقاء القبض على المدعو "مظلوم داغ".
والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل؛ ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.
فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.
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