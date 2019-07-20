"الحرس الثوري" ينشر فيديو يوثق لحظة احتجاز الناقلة البريطانية

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365 قال التلفزيون الإيراني، السبت، إن الحرس الثوري نشر فيديو يوثق لحظة احتجاز ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز. ويظهر الفيديو الذي نشره التلفزيون بحسابه على "تويتر" قوارب إيرانية سريعة تقترب من الناقلة البريطانية وتحيط بها. وأظهر المقطع أيضا عناصر ملثمة من الحرس الثوري تحمل رشاشات وتنزل من طائرة هيلوكوبتر على سطح السفينة البريطانية. Advertisements وأوضح التلفزيون الإيراني في التغريدة أن الفيديو نشره الحرس الثوري ويوثق لحظة احتجاز قواته لناقلة النفط " ستينا إمبيرو" في مضيق هرمز. مساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتي نفط يرفعان علمها في مضيق هرمز. وفيما أكدت إيران احتجازها لواحدة، نفت أن تكون أوقفت الثانية وقالت إنها عادت لمسارها مبتعدة عن المياه الإيرانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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