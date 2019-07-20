تركيا تضاعف العلاج المجاني للسودانيين لـ 200 منحة خلال 2019

الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الخليج 365
وافقت وزارة الصحة التركية، على زيادة العلاج المجاني للمرضى السودانيين من 100 إلى 200 منحة خلال العام الجاري.
جاء ذلك وفق ما أعلنه، السبت، وكيل وزارة الصحة السودانية المكلف سليمان عبد الجبار، في تصريحات إعلامية.
وأضاف عبد الجبار أن "السودان يعد خطة للاستفادة من إمكانية المؤسسات البحثية التركية في تدريب الكوادر الطبية وتطوير قدراتهم في مجال البحوث الصحية".
وأشار إلى إعداد برنامج عمل مشترك لتقوية التعاون في مجال الأدوية والمنتجات الطبية الأخرى.
كما لفت إلى إعداد حزمة من الإجراءات لتشجيع وتسهيل العلاج على النفقة الخاصة للمقتدرين للاستفادة من التطور الكبير في مستوى جودة الخدمات الطبية في تركيا.
وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية.
كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر / كانون الأول 2017.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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