الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية تعاون عسكري وتقني

عمان/ليث الجنيدي/الخليج 365

وقع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المغربي ناصر بوريطة، السبت، اتفاقية تعاون عسكري وتقني بين البلدين.

جاء ذلك في ختام اجتماع تشاوري عقده الوزيران في العاصمة الأردنية عمان، تناولا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.

وحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية، تلقت الخليج 365 نسخة منه، بحث الصفدي وبوريطة تعزيز التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، خصوصا القضية الفلسطينية.

ووقع الصفدي وبوريطة مذكرتي تفاهم للتشاور السياسي، والتعاون بين المعهد الدبلوماسي الأردني والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وكذلك اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين البلدين.

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واتفق الوزيران على عقد المشاورات السياسة بشكل دوري ، بحسب المصدر ذاته.

وتأتي زيارة بوريطة للمملكة، التي تستمر ليومين، بدعوة من نظيره الأردني أيمن الصفدي.

والتقى بوريطة في وقت سابق السبت، نائب ملك الأردن، الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء عمر الرزاز، في لقائين منفصلين، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المميزة بين البلدين، وترجمة لمخرجات القمة المغربية الأردنية بمدينة الدار البيضاء المغربية في 28 مارس/آذار الماضي، بين الملكين المغربي محمد السادس، والأردني عبد الله الثاني ابن الحسين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.