عبد الجبار أبوراس / الخليج 365
أعرب الاتحاد الأوروبي، السبت، عن قلقه البالغ إزاء احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، محذرًا من خطورة التصعيد في المنطقة.
جاء ذلك في بيان نشره الاتحاد على موقعه الإلكتروني، اطلعت عليه الخليج 365.
وقال البيان إن "احتجاز السلطات الإيرانية لسفينتين في مضيق هرمز يشكل مصدر قلق عميق لدينا".
وأضاف أن "هذا التطور إلى جانب الوضع المتوتر مسبقًا يفتح الباب أمام خطر مزيد من التصعيد، ويقوض العمل القائم لإيجاد طريق لحل التوترات الجالية".
ودعا الاتحاد الأوروبي في البيان إلى الإفراج وبشكل فوري عن ناقلة النفط البريطانية الثانية وطاقمها، وممارسة ضبط النفس لتجنب مزيد من التوترات.
كما حث على ضرورة احترام حرية الملاحة في جميع الأوقات.
ومساء الجمعة، أعلنت بريطانيا احتجاز إيران ناقلتي نفط يرفعان علمها في مضيق هرمز.
وفيما أكدت إيران احتجازها لواحدة، نفت أن تكون أوقفت الثانية وقالت إنها عادت لمسارها بعد دخولها المياه الإيرانية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي قلق إزاء احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.