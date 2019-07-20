الجزائر تعلن اعتراض إيران إحدى سفنها النفطية بمضيق هرمز

الجزائر / عبد الرازق بن عبد الله/الخليج 365

أعلنت شركة "سوناطراك" النفطية الحكومية الجزائرية، السبت، عن اعتراض إيران إحدى ناقلاتها خلال عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة، نحو ميناء سعودي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن مصدر بالشركة تأكيده أن "قوات خفر السواحل الإيراني أجبرت الناقلة النفطية (مصدر) أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الجمعة، على الإبحار إلى المياه الإقليمية للسواحل الإيرانية".

وأضاف أن "الناقلة تبلغ طاقتها 2 مليون برميل وتتبع شركة سوناطراك".

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وأوضح المصدر أن "السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة في السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC)".

وأشار إلى أنه "على إثر ذلك، تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تتم معالجة هذه القضية".

وذكرت الشركة أن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية أو مادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.