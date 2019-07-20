هنت يعرب لظريف عن خيبة أمله إزاء احتجاز إيران ناقلة بريطانية

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

أعرب وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هنت، السبت، لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف عن خيبة أمله الشديدة إزاء "تصرفات" طهران بعد احتجازها لناقلة نفط تابعة للندن في مضيق هرمز.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" ذكر فيها أنه تحدث هاتفيا مع ظريف.

وقال هنت: "تحدثت للتو مع وزير الخارجية الإيراني ظريف وعبرت له عن خيبة أملي الشديدة لأنه أكد لي السبت الماضي أن إيران تريد وقف التصعيد، لكنهم تصرفوا بطريقة مخالفة".

Advertisements

وأضاف: "الأمر يحتاج إلى أفعال لا أقوال إذا إرنا إيجاد سبيل للحل. يجب حماية الملاحة البريطانية وسيتم ذلك".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، توقيف ناقلة نفط بريطانية أثناء عبورها مضيق هرمز، لـ"عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية".

وعلى خلفية ذلك، انعقد اجتماع وزاري بريطاني يضم الخارجية والدفاع لبحث ردّ لندن على احتجاز طهران ناقلتها في مضيق هرمز، حسب إعلام محلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.