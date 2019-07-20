النقالة الجزائرية #مسدار في طريقها إلى ميناء سعودي

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صحيفة الخليج الالكترونية
نقلت “العربية”، في خبر عاجل، عن موقع “مارين ترافيك” أن الناقلة الجزائرية “مسدار” التي احتجزتها إيران مؤقتًا في طريقها الآن إلى ميناء سعودي.
وفي وقت سابق، أعلنت شركة “نوربولك” البريطانية للشحن البحري أن الحرس الثوري الإيراني أفرج عن سفينتها، ناقلة النفط “مسدار”، بعدما استولى عليها عناصره لبعض الوقت أثناء إبحارها في مضيق هرمز.
وأفادت وكالة أنباء الجزائر، قبل قليل، بأن إيران أرغمت الناقلة مسدار أمس على تغيير مسارها نحو مياهها الإقليمية.
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