“جوجل” يحتفل بالذكرى الـ 50 لهبوط الإنسان على القمر

جدة - عمرو شويل احتفل محرك البحث “جوجل”، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالذكرى الـ 50 لهبوط الإنسان على سطح القمر.

ووضع المحرك على صفحته الرئيسية، مقطع فيديو، يبلغ مدته 4 دقائق ونصف، يوثق أول رحلة إلى سطح القمر.

وتمكن الإنسان من الهبوط لأول مرة على سطح القمر، في 20 يوليو عام 1969، من خلال مركبة الفضاء “أبولو”، وبقيادة رواد الفضاء، نيل آرمسترونج، وإدوين ألدرين، ومايك كولينز.