3 أدوات ذكاء اصطناعي للتنبؤ بسلوك المستهلك على الإنترنت

يعمل عمالقة التجارة الإلكترونية على تطوير استخدام البيانات الضخمة، والتعلم العميق لسنوات، ولذلك فإن أمازون تعرف عنك الكثير مثل: العلامات التجارية المفضلة، والمنتجات الجديدة التي قد ترغب في شرائها، وذلك باستخدام أدوات ذكية مخصصة لتحليل سلوكك.

فيما يلي 3 أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على فهم احتياجات العملاء وإطلاق حملات تستهدفهم بدقة:

1- أداة Xineoh:

تستخدم بنجاح التعلم العميق والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بسلوك العملاء من خلال منصة ثورية استطاعت جمع مليوني دولارِِ من مستثمرين أمريكيين، وكنديين في عام 2017.

تعمل المنصة على مطابقة الأفراد مع المنتجات، والمخزون مع فرص الشراء المتاحة، والأسعار مع ميول الإنفاق لدى العملاء، والأشخاص مع أنماط الاستخدام، وكل ذلك بسرعة استثنائية، وتعمل هذه البيانات على تحسين عملية اتخاذ القرار، والسماح للمسوقين بإعداد حملات استهداف دقيقة للحصول على نتائج مبيعات أفضل.

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2- أداة Dynamic Yield:

تساعدك في تحديد اهتمامات جمهورك المستهدف، والتنبؤ أيضاً بسلوك الشراء على المدى الطويل، وذلك عن طريق حل يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء رسائل بريد إلكتروني مخصصة.

يحلل التطبيق الأنماط السلوكية لمجموعات المشترين المختلفة، ويقوم بإنشاء الرسائل ذات الصلة وإدراجها في قوالب البريد الإلكتروني. هذه الرسائل الشخصية أكثر فاعلية لأنها تأخذ في الاعتبار نية العملاء، كما تساعد مسؤولي المبيعات على اختيار أكثر الطرق فعالية لعرض المنتج.

3- أداة Match2One:

تمكنت من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل هذه المشكلة، حيث طورت الشركة أداة تقوم بتوزيع الإعلانات بدقة على زوار المتاجر الإلكترونية الذين يحتمل أن يصبحوا عملاء. وتستخدم هذا الأداة التعلم الآلي لتحليل الأنماط السلوكية وعادات الشراء لدى الزوار.