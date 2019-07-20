شكرا لقرائتكم مصر: محاكمة عاجلة لعصابة "الهجرة غير الشرعية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ ساعتين في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 19:02

احال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، عصابة تضم 6 أشخاص، على المحاكمة الجنائية العاجلة، في القضية المعروفة بـ" الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوربي".



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وكشفت التحقيقات في القضية عن أن المتهمين أسسوا مع آخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، وقاموا بعملية هجرة غير شرعية لمجموعة من الشباب المصريين، عقب استقطابهم بمعرفة المتهمين وإيوائهم في الهايكستب (شرق القاهرة)، استعداداً لاصطحابهم، وتهريبهم عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط في مدينة الإسكندرية، ومنها إلى دولة إيطاليا، مقابل مبالغ تراوح بين 50 و65 ألف جنيه (الدولار حوالى 17 جنيهاً) للشخص الواحد.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين شرعوا فى تهريب 20 مهاجراً بينهم أطفال إلى دولة إيطاليا، وكان من شأن ذلك تهديد حياتهم وتعريض صحتهم للخطر بأن قاموا بإيوائهم بمسكن غير مؤهل، لاستيعاب عددهم تمهيداً لتهريبهم بواسطة مركب معدة للصيد، ووهم الضحايا بإيجاد وظائف لهم في إيطاليا، وكان ذلك بواسطة الجماعة الإرهابية المنظمة محل الاتهام الأول، إلا أنه خاب سعيهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول قبل تهريب المهاجرين.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز إعادة محاكمة 3 من أعضاء مجموعة "ألتراس أهلاوي"، في اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة، لجلسة ١٨ أب (أغسطس) للحكم.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة دون ترخيص.