شكرا لقرائتكم إصلاحات في المدارس القرآنية الباكستانية عشية زيارة عمران خان واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - إسلام آباد - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 17:07

أعلنت باكستان إصلاحات في المدارس القرآنية، لتخفيف جوانب "متطرفة" في مناهجها التربوية.



هذه الإصلاحات التي تمت بالتشاور مع رجال الدين، تأتي عشية زيارة لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الى الولايات المتحدة، يلتقي خلالها الرئيس دونالد ترامب، علماً أن واشنطن تتهم إسلام آباد بعدم بذل جهود كافية لوقف التشجيع على الإرهاب وتمويله.

وقال وزير التعليم والتدريب شفقات محمود إن الحكومة الباكستانية وافقت على أكثر من 30 ألف مدرسة قرآنية، ستدرّس اللغة الإنكليزية والرياضيات والعلوم.

وأضاف: "لن يكون هناك خطاب كراهية موجّه ضد أي دين أو طائفة. سندقق في مناهجها المدرسية، للتأكد من أنها لا تشجع الكراهية تجاه أي دين آخر".