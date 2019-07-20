شكرا لقرائتكم مسؤول ليبي يشيد بجهود السعودية في نشر التسامح والوسطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيونس آيرس - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 17:04

أثنى سفير جمهورية ليبيا لدى الأرجنتين بشير العكاري على الجهود والبرامج التي يقدمها مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس لخدمة الجالية المسلمة ونشر ثقافة التسامح والمحبة وقيم وتعاليم الإسلام الخالدة القائمة على الوسطية والاعتدال لزائري المركز والمستفيدين من خدماته بأميركا اللاتينية .



ونوّه العكاري في تصريح صحافي عقب زيارته للمركز أمس (الجمعة)، للمشاركة في الحفلة الختامية للدوري الرياضي الذي أقامته مدرسة الملك فهد الثقافية، بالجهود التي تقدمها المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تكثيف البرامج الثقافية والاجتماعية التي تلامس حاجة مسلمي أمييكا اللاتينية ويستفيد منها مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً أنها جهود تذكر فتشكر وتأتي إنطلاقاً من ريادة المملكة وجهود قيادتها في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم .

وفي ختام الزيارة شارك السفير الليبي في مراسم تكريم الفائزين بالدوري الرياضي الذي يأتي ضمن المناشط الاجتماعية للمركز ، ويحظى بمشاركة من مختلف أطياف الشعب الأرجنتيني .