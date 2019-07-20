الجيش الليبي لـ"سبوتنيك": سلاح الطيران يمهد لعملية السيطرة على الأرض قبل "ساعة الصفر"

وأضاف المحجوب في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم أن تنظيم الجبهة الداخلية في العاصمة طرابلس تأتي في إطار الاستعدادات الضرورية لـ "ساعة الصفر"، وأن دور شباب العاصمة في سرعة تلك العملية يرتبط بتلك التعليمات.

وحول مهام شباب العاصمة، أوضح المحجوب أنهم سيتولون تنفيذ بعض المهام التي توكل لهم من خلال متابعتهم وتلقي الأوامر من خلال غرفة العمليات، وكذلك عن طريق التنسيق بين قيادة المجموعات في العاصمة.

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وتابع المحجوب أن سلاح الطيران سيقصف كل الأهداف التي تقف أمام تقدم القوات البرية من تمركزات للمليشيات، أو قواعد أو آليات من أجل السيطرة على الأرض.

وشدد على أن الجيش يملك كافة القوات المحترفة التي تجيد القتال في الشوارع والمحاور وكذلك الأسلحة الأخرى التي تستهدف أهدافها بدقة عالية.

وأن سلاح الطيران يتابع أي حركة للطائرات المسيرة التي تنطلق من مطار معيتيقة أو أي مكان آخر لاستهدافها.

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وأشار إلى ان الجيش تحدث في السابق عن اقتراب الحسم، وانهيار المليشيات وخسائر الكتائب التي تقاتل في العاصمة ضد الجيش، إلا أنه يتحدث الآن عن عملية الصفر.

البعثة الأممية

دعت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أطراف النزاع في ليبيا لعدم استهداف المدنيين مع تصاعد احتمالات اشتداد المواجهة العسكرية بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، مؤكدة أنها تعمل لمنع ذلك التصعيد.

وذكر بيان للبعثة الأممية في ليبيا أنها "تبذل أقصى ما لديها بالتعاون مع الأطراف المحالية والدولية لتجنب التصعيد العسكري وضمان حماية المجنيين من الاستهداف"، داعية "كافة الأطراف لاحترام بنود القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والمنشآت الصحية".