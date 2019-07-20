إعلام: إيران تجبر ناقلة نفط جزائرية على التوجه نحو مياهها الإقليمية

© REUTERS / Hamad I Mohammed

وأوضح المصدر أنه "أمس الجمعة، أجبرت قوات خفر السواحل للبحرية الإيرانية، الناقلة النفطية "مصدر" التي تبلغ طاقتها مليوني برميل والتابعة لسوناطراك والتي كانت تعبر مضيق هرمز، على الابحار إلى المياه الإقليمية للسواحل الإيرانية".

وأضاف أن "السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC)".

ووفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تتم معالجة هذه القضية.

وأشارت الصحيفة إلى عدم تسجيل أية حوادث بشرية أو مادية.