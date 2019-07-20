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© REUTERS / Hamad I Mohammed
وأضاف أن "السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC)".
ووفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية، تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تتم معالجة هذه القضية.
وأشارت الصحيفة إلى عدم تسجيل أية حوادث بشرية أو مادية.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام: إيران تجبر ناقلة نفط جزائرية على التوجه نحو مياهها الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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