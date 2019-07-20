شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يحذر من تبعات قرار الحوثى مصادرة جوازات السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الحكومة الشرعية اليمنية من تبعات قرار مليشيا الحوثى الانقلابية بحظر سفر المواطنين فى مناطق سيطرتها ومصادرة جوازات السفر الصادرة عن مصلحة الهجرة والجوازات منذ العام 2015م، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

وأوضحت الحومة على لسان وزير إعلامها معمر الأريانى وزير الاعلام أن إصدار الملشيا تعليمات إلى نقاطها الأمنية بمصادرة جوازات السفر الصادرة عن مكاتب فروع الجوازات فى المحافظات المحررة، جاء بعد الجهود التى بذلتها الحكومة الشرعية لتوفير الجوازات وتسهيل حصول المواطنين من كافة المحافظات عليها وسفرهم لغرض الدراسة والعلاج والعمل.

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وأشار الاريانى إلى أن أداء المبعوث الدولى وصمته عن جرائم مليشيا الحوثى ساهم فى تصاعد وتيرة الانتهاكات التى ترتكبها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها، وأضاف" الشعب اليمنى ينتظر من المبعوث الأممى تحركا فاعلا لوقف هذه الخطوة الخطيرة والتى تتعارض مع متطلبات السلام والجهود التى تبذل لرفع المعاناة الإنسانية عن كاهل أبناء شعبنا اليمنى".

وحمل مليشيا الحوثى المسئولية الكاملة عن هذا الإجراء الخطير الذي يؤكد مضيها في تصعيد الأزمة، وخلق عراقيل وتعقيدات إضافية أمام المواطنين فى مناطق سيطرتها وإبقائهم رهائن لسطوتها الأمنية وممارساتها القمعية، وإحباط كل الجهود التى تبذلها الحكومة لتخفيف المعاناة عن اليمنيين.