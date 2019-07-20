شكرا لقرائتكم خبر عن كردستان العراق تعتقل رجلا خطط لاغتيال دبلوماسى تركى فى أربيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جهاز الأمن الداخلى فى كردستان العراق، اليوم السبت، إنه اعتقل الجانى الرئيسى وراء حادث إطلاق النار الذى أودى بحياة دبلوماسى تركى فى أربيل عاصمة الإقليم.
وقال جهاز الأمن المعروف باسم (الأسايش) فى بيان "يعلن إقليم كردستان اليوم السبت اعتقال الرجل الذى خطط لاغتيال دبلوماسى تركى فى مطعم بأربيل بعد أقل من أسبوع من الهجوم".
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