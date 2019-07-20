أكاديمي مصري: واشنطن تخشى انفراط عقد تحالفاتها في الإقليم

القاهرة / الخليج 365

قال أستاذ العلاقات الدولية الأكاديمي المصري طارق فهمي إن واشنطن تخشى انفراط عقد تحالفاتها في الإقليم لصالح روسيا.

وأضاف فهمي، في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك": "التخوف الأمريكي من انفراط عقد تحالفاتها في الإقليم والتحسب لاحتمالات إقدام دول (عربية) إضافة لتركيا على امتلاك منظومة إس 400 هو الذي دفع الإدارة الامريكية للتحرك عسكريا في الخليج العربي موخرا لاستثمار حساباتها الاستراتيجية وتوظيفها اقتصاديا".

وأكد على أن "المنظومة الروسية فعالة وأرخص وأفضل من منظومة ثاد وباترويت الأمريكية".

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس 400.

وتعد "إس-400"، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورًا في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

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ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.

وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات "إف 35"، إذا حصلت على منظومة "إس 400" من روسيا.

والسبت، أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، عبر "تويتر"، "تطوير عملية بحرية متعددة الجنسيات في الخليج تحت اسم (الحارس) لضمان حرية الملاحة في ضوء تصاعد التوتر مع إيران".

وتأتي هذه الخطوة عقب ساعات على إعلان إيران مساء الجمعة توقيف ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز لـ"عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية"، فيما اعتبرت لندن الخطوة الإيرانية "أمرا غير مقبول".

والجمعة وافقت السعودية، على استقبال قوات أمريكية للدفاع عن أمن واستقرار المنطقة.

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