حريق في مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة الليبية

طرابلس / الخليج 365
أفادت هيئة السلامة الوطنية في العاصمة الليبية، السبت، باندلاع حريق في مقر السفارة الأمريكية بطرابلس.
وأضافت الهيئة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، بأن فرق الإطفاء تتجه إلى مقر السفارة بطريق المطار.
ولم يتضح على الفور سبب الحريق، أو تفاصيل بشأن الخسائر، لكن طرابلس (غرب) تمثل ساحة مواجهة عسكرية بين قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، وقوات شرقي ليبيا، بقيادة اللواء متقاعد خليفة حفتر.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق.
وتسبب ذلك الهجوم في سقوط أكثر من ألف قتيل وما يزيد عن 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية.
ومنذ 2011، يعاني البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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