مستشار رئيس تونس: السبسي لم يوقع بعد تعديلات قانون الانتخاب

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365

أكّد نور الدين بن نتيشة المستشار السياسي للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن الأخير لم يوقع بعد القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها بن نتيشة، السّبت، بعد يوم من نهاية الآجال (المدة) القانونية دون توقيع السبسي على تعديلات القانون الانتخابي، ودون إبداء الأسباب.

ولفت بن نتيشة إلى أن السبسي سيتوجه بخطاب للشعب التونسي خلال الأيام القليلة القادمة (لم يحدد موعداً) وسيوضح كل النقاط الخاصة بتوقيع تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء، دون مزيد من التفاصيل.

كما أشار إلى أن الرئيس بصحة جيدة ويمارس أنشطته التي خولها له الدستور بصفة عادية.

ومطلع يوليو/تموز الجاري، غادر السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة، بعد تلقيّه العلاج وتعافيه من وعكة صحية.

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وكان البرلمان التونسي صادق في يونيو/حزيران الماضي، على جملة من تعديلات مست القانون الانتخابي، أثارت جدلا واسعا، قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات المقبلة، ومعارضة شديدة من أحزاب ومنظمات وجمعيات تونسية.

وشملت التعديلات، شرط الحصول على نسبة 3 بالمائة كحد أدنى (عتبة) لدخول البرلمان، ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية) أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف.

والعتبة الانتخابية، هي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون الحصول عليها ليكون له الحق في الحصول على مقاعد بالبرلمان.

يشار أنه إذا لم ينشر القانون الانتخابي في صيغته المعدلة بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية)، الإثنين القادم، فإن هيئة الانتخابات مضطرة لتطبيق القانون بدون التعديلات.

وتنطلق الإثنين مرحلة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية.وتجري الانتخابات البرلمانية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما تجري الانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني‎ المقبل.



وأثار عدم توقيع رئيس الجمهورية على التعديلات الأخيرة للقانون الانتخابي، جدلا في تونس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.