المغرب.. توقيف مواطن يشتبه في تورطه بأنشطة "متطرفة" بفرنسا

الرباط/ خالد مجدوب /الخليج 365

أوقفت وزارة الداخلية المغربية، السبت، مواطنا مغربيا حاملا للجنسية الفرنسية بمدينة مكناس (شمال)، يشتبه في تورطه في أنشطة متطرفة وإجرامية بفرنسا.

وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، إن "التحريات الدقيقة مكنت من رصد تسلل المشتبه فيه (لم تذكر اسمه) إلى التراب الوطني بطريقة سرية، وذلك بعد ضلوعه في المشاركة في عملية فرار سجين من إحدى المؤسسات السجنية بفرنسا".

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مضيفا "بالإضافة إلى تورطه في نسج علاقات مع مقاتلين ينشطون بإحدى الجماعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية".

وأوضح البيان أن "البحث أفاد أيضا أن المعني بالأمر يعمل بالتهريب وبيع منتجات مشبوهة المصدر، بتنسيق مع شبكات إجرامية تنشط بالخارج"، دون مزيد من التفاصيل.

واعتبر أن "التحقيق لازال جاريا مع المشتبه فيه قبل تقديمه إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث (التحريات) التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.