توقيف "مظلوم داغ" المشتبه به الرئيسي في هجوم أربيل

إسطنبول/ إدريس أوكودوجو/ الخليج 365

أعلنت السلطات المحلية في أربيل العراقية، السبت، إلقاء القبض على المدعو "مظلوم داغ" المشتبه به الرئيسي في الهجوم أدى لاستشهاد موظف في القنصلية التركية، الأربعاء الماضي.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن أربيل، أن قوات الأمن أوقفت "داغ" المولود في ولاية ديار بكر التركية عام 1992، بعد يومين من نشر صورته باعتباره المشتبه الرئيسي في الهجوم.

Advertisements

وأضاف البيان أن قوات الأمن تواصل البحث عن إرهابيين آخرين، يشتبه بصلتهم في الحادث، دون الكشف عن عددهم وهوياتهم.

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.