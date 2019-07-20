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#حساب_المواطن: هذه حالات الدفع للمستفيدين

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح حساب المواطن المقصود بحالة الدفعات التي تظهر في حسابات المستفيدين على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

 

وقال حساب المواطن في تغريدة اليوم السبت عبر “تويتر”: إن حالة “لا يوجد” تعني أن إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، بينما “وجهت” تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء.

 

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وأضاف أن حالة مدفوعة تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.

وتابع حساب المواطن أن حالة مرفوضة تعني بأنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد.

 

وأضاف أن حالة في الانتظار، تعني بأن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.

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