السفارة في #أنقرة تصدر تحذيرا للمواطنين للمرة الخامسة

صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت سفارة المملكة في أنقرة تحذيراً خامساً للمواطنين من سرقة الجوازات والمقتنيات الثمينة والمبالغ المالية خاصة في الأماكن المزدحمة .

ودعت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، المواطنين لعدم التردد في التواصل معها أو مع القنصلية العامة بإسطنبول في حالات الطوارئ .

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وكانت سفارة المملكة قد أطلقت أربعة تحذيرات خلال يوليو الجاري نتيجة لارتفاع معدل جرائم السرقة وتسجيل 165 حالة سرقة لجوازات سعودية ، فضلاً عن عمليات احتيال من قبل شركات تأجير السيارات بمطار طرابزون .

الجدير بالذكر أن سفارتي الولايات المتحدة وألمانيا أطلقتا تحذيرات مماثلة ، نتيجة مخاوف من ارتفاع معدل الجريمة بتركيا نتيجة انتشار العنصرية وفساد حزب العدالة والتنمية ، وسط تراجع كبير في أعداد السائحين .