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صحيفة الخليج الالكترونية
وجهت سفارة المملكة في أنقرة تحذيراً خامساً للمواطنين من سرقة الجوازات والمقتنيات الثمينة والمبالغ المالية خاصة في الأماكن المزدحمة .
ودعت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، المواطنين لعدم التردد في التواصل معها أو مع القنصلية العامة بإسطنبول في حالات الطوارئ .
وكانت سفارة المملكة قد أطلقت أربعة تحذيرات خلال يوليو الجاري نتيجة لارتفاع معدل جرائم السرقة وتسجيل 165 حالة سرقة لجوازات سعودية ، فضلاً عن عمليات احتيال من قبل شركات تأجير السيارات بمطار طرابزون .
الجدير بالذكر أن سفارتي الولايات المتحدة وألمانيا أطلقتا تحذيرات مماثلة ، نتيجة مخاوف من ارتفاع معدل الجريمة بتركيا نتيجة انتشار العنصرية وفساد حزب العدالة والتنمية ، وسط تراجع كبير في أعداد السائحين .
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في #أنقرة تصدر تحذيرا للمواطنين للمرة الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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