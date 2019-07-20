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السفارة في #أنقرة تصدر تحذيرا للمواطنين للمرة الخامسة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

وجهت سفارة المملكة في أنقرة تحذيراً خامساً للمواطنين من سرقة الجوازات والمقتنيات الثمينة والمبالغ المالية خاصة في الأماكن المزدحمة .

 

ودعت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، المواطنين لعدم التردد في التواصل معها أو مع القنصلية العامة بإسطنبول في حالات الطوارئ .

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وكانت سفارة المملكة قد أطلقت أربعة تحذيرات خلال يوليو الجاري نتيجة لارتفاع معدل جرائم السرقة وتسجيل 165 حالة سرقة لجوازات سعودية ، فضلاً عن عمليات احتيال من قبل شركات تأجير السيارات بمطار طرابزون .

الجدير بالذكر أن سفارتي الولايات المتحدة وألمانيا أطلقتا تحذيرات مماثلة ، نتيجة مخاوف من ارتفاع معدل الجريمة بتركيا نتيجة انتشار العنصرية وفساد حزب العدالة والتنمية ، وسط تراجع كبير في أعداد السائحين .

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