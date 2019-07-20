بريطانيا تطالب سفنها بالابتعاد عن مضيق هرمز

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مضيق هرمز - أرشيفية

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية في بيان "ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديا واضحا للملاحة الدولية. نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة موقتة".

من جهة أخرى قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، السبت، إن ما قامت به إيران أمس يكشف اتباعها مسارا خطرا للأنشطة غير القانونية والمزعزعة للاستقرار.

وأضاف: نحاول حل قضية الناقلة الإيرانية "جريس 1" المحتجزة في جبل طارق، لكننا سنضمن سلامة الشحن البريطاني.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، الجمعة، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، زاعما أن ذلك كان بسبب عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية.

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وتعليقا على ذلك، حذر هانت إيران من العواقب الوخيمة، إذا لم تفرج عن الناقلة، واعتبر أن الأمر غير مقبول، داعيا إلى حرية الملاحة في الخليج.

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وقال هانت، إن الحكومة ستعقد اجتماعا أمنيا لبحث ضمان الإفراج سريعا عن السفينة، مضيفا أن سفير بريطانيا في طهران على اتصال بوزارة الشؤون الخارجية الإيرانية لحل الأزمة، وأن بريطانيا تعمل عن كثب مع شركائها الدوليين.

من جهته، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن التصعيد الإيراني تجاه بريطانيا يؤكد أنه كان محقا بشأن موقفه من إيران، ولمح للصحفيين إلى إمكانية أن يكون الحرس الثوري الإيراني قد احتجز أكثر من ناقلة.