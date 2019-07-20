شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تعتزم الإفراج عن آخر رئيس وزراء فى عهد القذافى للعلاج فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة العدل الليبية، فى بيان إنه سيتم اليوم السبت الإفراج عن البغدادى على المحمودى، الذى عمل رئيسا للوزراء خلال آخر 5 سنوات فى حكم الزعيم الليبى معمر القذافى لتلقى علاج طبى فى الخارج.

وأضاف البيان، أن السلطات فى ليبيا أوضحت أنها لم تعد قادرة على توفير علاج فعال للمحمودى الذى يحتاج إلى رعاية إخصائيين دوليين، ولم يذكر البيان معلومات بشأن طبيعة مرض المحمودي.

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وكانت السلطات التونسية قد سلمت المحمودى فى 2012 للحكومة الليبية المؤقتة، بسبب ما ارتكبه من جرائم ضد الشعب الليبى خلال الانتفاضة التى وقعت فى 2011 وأطاحت بالقذافي، وحُكم عليه بالإعدام فى 2015 مع نجل القذافى البارز سيف الإسلام ومسؤولين كبار آخرين.

وعمت الفوضى ليبيا عقب الانتفاضة التى دعمها حلف شمال الأطلسى فى 2011 وانتشرت جماعات مسلحة بالإضافة إلى وجود إدارتين تتنافسان على السيطرة على البلاد.