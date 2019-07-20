شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عز الدين ميهوبى أمينا عاما لحزب التجمع الوطنى الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حزب التجمع الوطنى الديمقراطى الجزائرى "الأرندى"، اليوم السبت، تزكية عز الدين ميهوبى وزير الثقافة السابق لمنصب الأمين العام بالنيابة للحزب خلفا لأحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق، الذى يخضع حاليا للحبس المؤقت بسجن "الحراش" بالجزائر العاصمة لاتهامه بقضايا فساد مالى.

ويأتى تعيين ميهوبى لإدارة شؤون الحزب، الذى يعتبر ثانى أكبر أحزاب البلاد تمثيلا فى البرلمان، لحين عقد مؤتمره العام وانتخاب أمين عام جديد.

ومن جانبه، تعهد ميهوبى عقب تعيينه بتحويل الحزب إلى قطب سياسى حقيقى يحظى بثقة الشعب من خلال إعداد جيل جديد من الإطارات والاستفادة من خبرات الإطارات السابقة.

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ودعا ميهوبى، فى كلمة له عقب تعيينه، إلى انخراط كل القوى ضمن حوار وطنى يكون أرضية لبناء الجزائر التى يحلم بها الجميع، معربا عن ترحيبه بالمبادرات الواقعية التى اقترحت شخصيات لإدارة هذا الحوار، معلنا أن الحزب سيفكر فى مبادرة تتقاطع مع المبادرات الأخرى.

وقال ميهوبى، إن الحزب ينتصر لأجندة المواطن وليس للأجندات التى اختارت الأطر غير الشرعية وغير الدستورية، وهناك من يلوح بورقة الشعب ويضع نفسه وصيا عليه، بينما يخشى الاحتكام إليه، فى حين أن الشعب هو وحده من يمنح الشرعية، مشيدا بتعامل المؤسسة العسكرية مع الحراك الشعبى فى ظل الظرف الاستثنائى الذى تعيشه البلاد، منوها بدور العدالة فى مكافحة الفساد.