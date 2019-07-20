شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 515 ألفا و16 حاجا إلى السعودية لأداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ عدد الحجاج القادمين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى نهاية يوم أمس الجمعة 515 ألفا و16حاجا، وذلك وفق الإحصائية التى أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 503 آلاف و118 حاجا فيما قدم عن طريق البر 7045 حاجاً وعبر البحر 4853 حاجا، وذلك بزيادة 43 ألفا و8 حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضى أى بنسبة 9%.