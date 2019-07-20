شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتسلم مساعدات أمنية لمكافحة الإرهاب من السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، دفعة أولى من مساعدات سعودية بالتجهيزات، تتمثل فى عدد من السيارات المصفحة، لدعم جهود الوحدات الأمنية التونسية فى مكافحة الإرهاب والتصدى للجريمة.
وذكرت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن هذه المساعدات تأتى فى إطار علاقات التعاون المتميزة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية فى المجال الأمنى.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس تتسلم مساعدات أمنية لمكافحة الإرهاب من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.