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تونس تتسلم مساعدات أمنية لمكافحة الإرهاب من السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، دفعة أولى من مساعدات سعودية بالتجهيزات، تتمثل فى عدد من السيارات المصفحة، لدعم جهود الوحدات الأمنية التونسية فى مكافحة الإرهاب والتصدى للجريمة.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن هذه المساعدات تأتى فى إطار علاقات التعاون المتميزة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية فى المجال الأمنى.

 

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