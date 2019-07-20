شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتسلم مساعدات أمنية لمكافحة الإرهاب من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، دفعة أولى من مساعدات سعودية بالتجهيزات، تتمثل فى عدد من السيارات المصفحة، لدعم جهود الوحدات الأمنية التونسية فى مكافحة الإرهاب والتصدى للجريمة.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن هذه المساعدات تأتى فى إطار علاقات التعاون المتميزة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية فى المجال الأمنى.