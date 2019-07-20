توقيف 4 إرهابيين يشتبه في تورطهم بهجوم أربيل

أربيل/ إدريس أوكودوجو/ الخليج 365

أعلنت السلطات المحلية في أربيل العراقية، السبت، إلقاء القبض على 4 إرهابيين، يشتبه بصلتهم في هجوم أدى لاستشهاد موظف في القنصلية التركية الأربعاء الماضي.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن أربيل، أن قوات الأمن أوقفت المدعو "مظلوم داغ" المولود في ولاية ديار بكر التركية عام 1992، بعد يومين من نشر صورته باعتباره المشتبه الرئيسي في الهجوم.

وأضاف البيان أن قوات الأمن أوقفت 3 إرهابيين آخرين، يشتبه بصلتهم في الهجوم الإرهابي المذكور، دون الكشف عن هوياتهم.

Advertisements

والأربعاء، أعلنت الخارجية التركية، في بيان، أن هجوما مسلحا غادرا استهدف موظفين في القنصلية التركية، أثناء تواجدهم خارج مبنى القنصلية في أربيل، ما أدى إلى استشهاد أحد الموظفين.

فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، مقتل مواطنين عراقيين اثنين جراء الهجوم ذاته.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.