بطلب من طهران.. السعودية تنقل إيرانيا إلى سلطنة عمان

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، السبت، نقل مواطن إيراني إلى سلطنة عمان بطلب من طهران، بعد أن انتهى من تلقي العلاج في المملكة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلن التحالف العربي في اليمن إجلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" المتواجدة جنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر بوزارة الخارجية، لم تسمه، أنهم تلقوا طلبًا من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية لدى الرياض لنقله إلى سلطنة عُمان، بعد تحسن حالته الصحية.

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وأوضح المصدر أنه تم نقل المواطن الإيراني إلى سلطنة عُمان بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية، وبعد التأكد التام من استقرار حالته.

و قطعت السعودية علاقاتها مع إيران في يناير/ كانون الثاني 2016، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمال إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجًا على إعدام نمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي، مع 46 مدانًا بالانتماء لـ”التنظيمات الإرهابية”.

وتتهم السعودية إيران بامتلاك مشروع توسعي في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.

ونهاية مايو/ أيار الماضي، عقدت السعودية قمتين بمكة، غلب عليهما توجيه انتقادات لإيران واتهامات بالتدخل في شؤون الدول الأخرى تنفيه طهران دائما، بالتزامن مع تصاعد توتر بين إيران وواشنطن.

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