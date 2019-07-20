"الصحة اليمنية" تعلن وصول 500 ألف جرعة من لقاحات الكوليرا

عدن / شكري حسين / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، السبت، وصول 500 ألف جرعة من لقاحات الكوليرا، إلى مطار عدن الدولي جنوبي البلاد.

وهذه هي المرة الثالثة التي تصل فيها لقاحات الكوليرا إلى عدن مباشرة، منذ أكثر من 25 عاما، بعد أن كانت العاصمة "صنعاء" وجهتها الرئيسية.

وقال مدير إدارة التحصين في الوزارة يوسف أحمد يوسف، للأناضول، إن اللقاحات وصلت العاصمة المؤقتة عدن، قادمة من دولة جيبوتي.

وأضاف أن جهودا كبيرة بذلتها الوزارة بالتعاون مع منظمتي التحالف العالمي للقاحات والتطعيم "جافي"، و"يونسيف"، لتأمين وصول اللقاحات.

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وجرت العادة أن تصل لقاحات الكوليرا وغيرها إلى صنعاء، إلا أن سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة منذ سبتمبر/ أيلول 2014، تسببت في صعوبة استمرار العملية.

ولفت يوسف، إلى أنه سيتم تدشين حملة تطعيم ضد الكوليرا نهاية يوليو/ تموز الجاري، في 3 محافظات هي عدن والضالع (جنوب)، وتعز (جنوب غرب).

وتسببت الكوليرا في وفاة أكثر من ألف و234 شخصا، خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني 2018، ويوليو 2019، في عموم المحافظات، بحسب إحصاءات وزارة الصحة اليمنية.

و"الكوليرا"، مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المريض خلال ساعات إذا لم يتلق العلاج، وعادة يصاب به الذين لا يهتمون بالنظافة الشخصية.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 5 أعوام، حربا بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة أخرى، مخلفة أوضاعا إنسانية وصحية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

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