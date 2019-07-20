الجزائر.. تحضيرات أمنية وشعبية لاستقبال "محاربي الصحراء"

الجزائر / حسان جبريل / الخليج 365

تشهد الجزائر العاصمة تحضيرات أمنية وشعبية كبيرة، السبت، لاستقبال المنتخب الوطني المتوج ببطولة أمم إفريقيا لكرة القدم التي استضافتها مصر.

ولاحظ مراسل الخليج 365، وصول مئات من أنصار المنتخب إلى مطار هواري بومدين شرقي العاصمة، رغم الحرارة المرتفعة التي بلغت 37 درجة في منتصف النهار بالتوقيت المحلي (11:00 ت.غ).

وانتشرت مئات من مركبات الشرطة والدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، في محيط وداخل المطار الدولي بالعاصمة.

واصطفت مركبات وأفراد من الدرك والشرطة على طول الطريق السريع الرابط بين المطار والضاحية الشرقية للعاصمة، وصولا إلى وسط المدنية.

وشهدت الطرقات والمحاور المجاورة للمطار شللا شبه تام في حركة المرور، وسط مساعٍ من الشرطة والدرك لتنظيمها.

وأفاد أنصار للمنتخب بالمطار، أنهم قضوا ليلة بيضاء وتوجهوا مباشرة من الاحتفال إلى استقبال الخضر.

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والتقت الخليج 365 أوائل الأنصار العائدين من مصر، الذين أكد عدد منهم أنه سينتظر وصول المنتخب للاحتفال معه بالتاج القاري، رغم مشقة السفر وقلة النوم.

ووصلت طائرة المنتخب في حدود الواحدة و50 دقيقة بالتوقيت المحلي (12:50 ت.غ).

ومن المنتظر أن تجوب حافلة مكشوفة للخضر عدة طرقات وساحات بالعاصمة الجزائر، وصولا إلى ساحة أول مايو، ثم قصر الشعب حيث سيتم تنظيم استقبال رسمي لهم.

كما تجمع آلاف على الطريق السريع من المطار نحو وسط العاصمة حامين الأعلام الجزائرية، خصوصا بساحة أول مايو، التي ستزورها حافلة الخضر المكشوفة.

وتغلبت الجزائر في المباراة النهائية لأمم إفريقيا على منتخب السنغال بهدف نظيف، وقعه المهاجم بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وبهذا التتويج القاري، تكون الجزائر أحرزت كأسها الإفريقية الثانية، بعد التي حققتها على أرضها سنة 1990.

وغمرت الفرحة مدن وقرى الجزائر عقب تتويج الخضر بأمم إفريقيا، وامتدت لتشمل عدة مدن فرنسية على غرار جادة الشانزليزيه بالعاصمة باريس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.