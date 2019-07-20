"كتائب القسام" تقيم مخيمات صيفية لفتيان قطاع غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة "حماس"، السبت، انطلاق مخيمات صيفية بمشاركة عشرات الآلاف من الشبان والفتية الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال متحدث باسم كتائب القسام (لم يذكر اسمه) خلال مؤتمر صحفي عقده في موقع "اليرموك" التابع لـ "القسام" شرقي مدينة غزة: "نعلن عن انطلاق فعاليات مخيمات (طلائع التحرير) الصيفية للعام 2019، تحت شعار (نحو القدس ماضون)".

وذكر المتحدث العسكري أن عشرات الآلاف من الفتية والشبان في أنحاء قطاع غزة التحقوا بالمخيمات التي تنظم منذ عدة سنوات.

وأشار إلى أن "القسام" تهدف من هذه المخيمات إلى "تعزيز ثقافة المقاومة والثقة والقدرة على إنتاج نماذج البطولة وإعطاء الشباب والفتية مهارات في بناء واستخدام القوة الجسدية والتدرب على السلاح مع اتخاذ تدابير السلامة والأمن".

كما تشتمل المخيمات، بحسب المتحدث باسم "القسام" على تدريبات بمجال الدفاع عن النفس واللياقة البدنية وقوة التحمل إضافة لمهارات بجوانب العمل التطوعي والإنساني والدفاع المدني والإسعافات الأولية.

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ولفت إلى أن المخيمات ستعمل على تعزيز قيم التسامح والتعاون والعمل التكافلي وتحصين الشباب المشاركين فيها فكريا وأمنيا.

وأضاف أن "الإقبال الكبير على المخيمات دليل عملي على أن الشعب الفلسطيني يقف في وجه كل من يهدف لتصفية قضيته أو انتزاعه من وطنه".

وعقب المؤتمر الصحفي نفذ المشاركون بالمخيمات تدريبات عسكرية شملت القفز من فوق الحواجز، والزحف تحت الأسلاك الشائكة، وطرق حمل الأسلحة الرشاشة الخفيفة، واستخدامها، وتفكيكها.

وللعام السابع على التوالي، تنظم فيه كتائب القسام مخيمات "طلائع التحرير"، التي شارك فيها عشرات الآلاف خلال الأعوام الماضية.

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