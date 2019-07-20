ظريف: تحركاتنا في الخليج تدعم القوانين البحرية الدولية

طهران/ الخليج 365

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السبت، إن تحركات بلاده في الخليج عقب احتجاز ناقلة نفط بريطانية تدعم القوانين البحرية الدولية.

وذكر ظريف، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أنه "على العكس من القرصنة التي حدثت في جبل طارق، تحركاتنا في الخليج الفارسي تدعم القوانين البحرية الدولية".

وأضاف: "كما قلت سابقا في نيويورك، إن إيران هي التي تدعم الأمن في الخليج، ومضيق هرمز".

كما طالب ظريف بريطانيا بالتوقف عن كونها "امتدادا للإرهاب الاقتصادي الأمريكي".

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وفتحت إيران السبت تحقيقا بشأن ناقلة ترفع العلم البريطاني تم احتجازها في مضيق هرمز.

واعتبرت لندن احتجاز الناقلة أمرا "غير مقبول"، ونصحت السفن البريطانية بالبقاء "خارج منطقة مضيق هرمز لفترة موقتة".

وكانت إيران قد أعلنت مساء الجمعة، توقيف ناقلة نفط بريطانية لـ"عدم مراعاتها القوانين البحرية الدولية".



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