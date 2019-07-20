البنتاجون: هذه مستجدات صفقة ثاد للمملكة

الخليج - رويترز

حصلت شركة لوكهيد مارتن، إحدى أكبر شركات الإنتاج العسكري والدفاعي في الولايات المتحدة، على نسخة معدلة من اتفاق بناء نظام الدفاع الجوي الصاروخي المتطور “ثاد” للمملكة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن شركة لوكهيد مارتن حصلت على عقد قيمته 1.48 مليار دولار لبناء نظام الدفاع الصاروخي ثاد للسعودية.

وأوضحت أن العقد الجديد يعد تعديلاً لاتفاق مُنح سابقًا لإنتاج النظام معترض الدفاعي المتطور للمملكة، مشيرة إلى أن الاتفاقية الجديدة تشير إلى أن القيمة الإجمالية لصفقة “ثاد” تصل إلى 5.36 مليار دولار.

Advertisements

ولم تكشف وزارة الدفاع الأمريكية عن التعديلات المقترحة على الاتفاق، لا سيما وأن الشركة المتخصصة في الصناعات العسكرية تسلمت بالفعل نسخة من الاتفاق خلال وقت سابق من العام الجاري.

صفقة ثاد

بدأ الحديث عن صفقة ثاد التاريخية، عندما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارة إلى المملكة خلال أولى جولاته الخارجية كقائد للبيت الأبيض في مايو من عام 2017.

وتمت الموافقة على الصفقة بشكل نهائي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة في سبتمبر من العام نفسه، ليبدأ البنتاجون خطواته الرسمية لمنح عقود التصنيع إلى شركة لوكهيد مارتن.

وخلال نوفمبر من العام الماضي، وقع مسؤولون سعوديون وأمريكيون خطابات تضفي الصبغة الرسمية على شروط شراء المملكة 44 منصة إطلاق ثاد وصواريخ ومعدات مرتبطة بها، بحسب وكالة “رويترز”.