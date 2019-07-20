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#بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الخارجية البريطانية استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في #لندن على خلفية احتجاز الناقلة البريطانية في مضيق هرمز.

 

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وفي وقت سابق اليوم نصحت المملكة المتحدة السفن البريطانية بالبقاء “خارج منطقة” مضيق هرمز “لفترة مؤقتة” بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية في بيان: “ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديًا واضحًا للملاحة الدولية. نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة مؤقتة”.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، اليوم السبت، إن ما قامت به إيران أمس يكشف اتباعها مسارًا خطرًا للأنشطة غير القانونية والمزعزعة للاستقرار.

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