جماعات يهودية متطرفة تدعو لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غدًا

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الخليج - واس
دعت جماعات يهودية متطرفة منضوية في إطار ما يسمى “اتحاد منظمات الهيكل” المزعوم، أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، غدًا الأحد، تزامنا مع مناسبات تلمودية تهويدية.
تجدر الاشارة إلى أن جماعات الهيكل تستغل يوم السابع عشر من هذا الشهر (يوم الصوم) في تهويد المسجد الأقصى وابتداع برامج تهويدية تنفذها الجماعات المتطرفة، ومنها تكثيف الاقتحامات المركزية والبرامج الإرشادية، كما سيتم تنظيم مسيرة تهويدية كبيرة حول أسوار القدس القديمة.
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