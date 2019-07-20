شكرا لقرائتكم البحرين تندد باحتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - «الحياة» | منذ ساعة في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 15:56

أدانت البحرين بشدة احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، مطالبة إيران بالكف عن التصرفات العدائية الخطيرة والمتكررة والإفراج عن الناقلة (ستينا إمبرو) فورًا.



وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان تضامن البحرين مع بريطانيا ضد كل ما يهدد مصالحها، مشددة على ضرورة توقف إيران عن هذه الأعمال غير المسؤولة، وعن تهديداتها المتواصلة لحركة الملاحة البحرية.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة لردع إيران والتصدي لها وإلزامها بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.