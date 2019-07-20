شكرا لقرائتكم محكمة أميركية توجه الاتهام إلى "قناص" في "داعش" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب - | منذ ساعتين في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 14:49

وجّهت محكمة في نيويورك، أمس الجمعة، الاتّهام إلى أميركي التحق فيتنظيم "داعش" في سورية، حيث قاتل كـ"قناص" ومن ثم أصبح "أميراً" في التنظيم المتطرف، وفق ما أعلنت وزارة العدل.



وقالت الوزارة في بيان إنّ رسلان مرادوفيتش أساينوف الذي ولد في كازاخستان وحصل لاحقاً على الجنسية الأميركية، وجّهت إليه اتّهامات عدّة بينها خصوصاً "تقديم دعم مادي" إلى "منظمة إرهابية أجنبية".

وكان هذا المتهم اعتقل في سورية على أيدي قوات سورية الديموقراطية (قسد) التي سلمته أخيراً، إلى مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي "أف بي آي".