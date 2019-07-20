شكرا لقرائتكم استمرار الغارات التركية شمال العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ ساعتين في 20 يوليو 2019 - اخر تحديث في 20 يوليو 2019 / 14:50

واصل الطيران التركي، اليوم السبت، غاراته على مناطق تمركز "الوحدات الكردية" المتمركزة شمال العراق.



وقال بيان نشرته وكالة الاناضول التركية، ان الجيش التركي "قتل ثلاثة إرهابيين من منظمة بي كا كا (الوحدات الكردية)، في غارات جوية نفذتها مقاتلاته على معاقل المنظمة شمالي العراق".

وذكر البيان الذي نُشر على حساب وزارة الدفاع التركية على "تويتر"، السبت، أن غارات جوية نُفذت على أوكار منظمة "بي كا كا" في منطقة متينا.

وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن "قتل ثلاثة إرهابيين من بي كا كا، وتدمير مواضع أسلحة، ومخابئ تابعة للمنظمة".